Мужчина проколол колеса нескольких машин в Новосибирске

В Новосибирске мужчина прокол шины на колесах нескольких машин.
― Неадекватный мужчина проколол колёса машин около дома №30 на улице Мясниковой, ― говорится в сообщении АСТ-54 в ВКонтакте.
Как рассказал очевидец событий, неизвестный перебежал через дорогу, сел в автобус №28 и уехал с места преступления.
Как сообщили в МВД по Новосибирской области, поступило три сообщения о порче имущества.
― В настоящее время сотрудникам полиции проводятся необходимые мероприятия, ― говорится в сообщении МВД региона.
Ранее редакция сообщала о том, что водителя сбила машина пока он менял колесо в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54 в Вконтакте
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