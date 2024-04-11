Мужчина проколол колеса нескольких машин в Новосибирске

В Новосибирске мужчина прокол шины на колесах нескольких машин.

― Неадекватный мужчина проколол колёса машин около дома №30 на улице Мясниковой, ― говорится в сообщении АСТ-54 в ВКонтакте.

Как рассказал очевидец событий, неизвестный перебежал через дорогу, сел в автобус №28 и уехал с места преступления.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, поступило три сообщения о порче имущества.

― В настоящее время сотрудникам полиции проводятся необходимые мероприятия, ― говорится в сообщении МВД региона.

Ранее редакция сообщала о том, что водителя сбила машина пока он менял колесо в Новосибирске.