Экскурсию по арт-тропе в парке «У моря Обского» проведет аудиогид

Музей Новосибирска разработал аудио и видеогид прогулки по арт-тропе в парке «У моря Обского». Об этом сообщила Дирекция городских парков Новосибирска.

В муниципальной организации отметили, что в течение полугода творческая молодежь изучала историю Новосибирска, проходила обучение у известных новосибирских художников, которые создают объекты из дрифтвуда. В итоге в парке «У моря Обского» из топляка, который ежегодно выбрасывает на берег водохранилища, были созданы 28 арт-объектов, которые объединены в единый экскурсионный маршрут — Арт-тропа «Чёмы».

Арт-тропа «Чёмы» открылась в парке «У моря Обского» в сентябре этого года. Арт-объекты, установленные на тропе, рассказывают о выдуманных и реальных историях Новосибирского водохранилища.

Парк «У моря Обского» был создан после строительства Новосибирской ГЭС. В 1957 году в процессе образования Обского водохранилища значительная часть Чемского бора была затоплена. Оставшийся выше уровня воды участок площадью 6 гектаров строители ГЭС выбрали для создания парка.

Ранее редакция сообщала о том, что на прибрежных территориях в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Ордынском районах области планируют создать кластер «Обские парки».