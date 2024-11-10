ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» в домашнем матче со счётом 1:4

Третью победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал магнитогорский «Металлург», переиграв новосибирскую «Сибирь». Матч прошёл в «Сибирь-Арене» в субботу, 9 ноября.

К своему Дню рождения «злые снеговики» пошили специальную расписную форму с элементами традиционного орнамента. Несмотря на праздничную атмосферу на стадионе, игра у «Сибири» в этот раз не задалась.

В середине второго периода на табло предательски светилось 0:3. Ворота Дениса Костина по разу поразили хоккеисты «Металлурга» Данил Башкиров, Скотт Уилсон и Люк Джонсон.

Единственный гол в ворота соперника на 17-й минуте второго периода забил защитник Илья Морозов с передач Валентина Пьянова и Максима Карпова.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

По итогам серии игр «Сибирь» занимает восьмую строчку в восточной конференции — у команды 22 очка. «Металлург» с 27 очками расположился на пятом месте.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла питерскому «СКА» со счётом 3:6 в выездном матче. Первые два периода показали, что новосибирцы настроены решительно — табло показывало 1:1. Однако в заключительном периоде «Сибирь» пропустила пять шайб.