Актёр-скандалист Никита Кологривый стал соведущим Гарика Харламова в Comedy Club

В пятницу вечером на ТНТ вышел новый выпуск юмористического шоу Comedy Club. Зрителей ждал большой сюрприз в виде нового тандема ведущих. Пару Гарику Харламову составил скандально известный актёр из Новосибирска Никита Кологривый.

— Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза, — объяснил такое решение сибиряку Харламов.

Выход на сцену Comedy Club для Кологривого стал дебютом. Новоиспечённый ведущий пообщался с Эльдаром Джараховым о его новой песне, а также высказал свои претензии певице Алене Апиной, с которой снимался в сериале «Комбинация».

Напомним, в марте этого года актёр Никита Кологривый оказался в центре скандала в родном Новосибирске. В одном из баров города он устроил пьяный дебош и покусал официантку, после чего «загремел» на 7 суток в СИЗО. С мягкостью наказания для актера-хулигана не согласился прокурор и обжаловал решение суда. Однако суд отклонил протест гособвинителя и оставил решение без изменения.

Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый подтвердил догадки своих поклонников и коллег о романе с Агатой Муцениеце. Страсть между скандальным актёром и бывшей женой вечного «мажора» Павла Прилучного вспыхнула на съёмках фильма «Я — медведь».