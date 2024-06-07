Эксперт дал рекомендации, как подготовиться к переговорам

Научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко в ходе круглого стола, организованного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей рекомендовал больше времени уделять информационной подготовке к переговорам.

Он разделил подготовку на 4 основных блока:

Предмет переговоров — то, о чем мы планируем договариваться со второй стороной. Перед началом переговорного процесса важно иметь полную информацию о предмете переговоров. Например, если речь идет о поставках какого-либо товара, то это — полный набор характеристик не только самого товара, но и аналогичных товаров других поставщиков, их условий и т.п.

— то, о чем мы планируем договариваться со второй стороной. Перед началом переговорного процесса важно иметь полную информацию о предмете переговоров. Например, если речь идет о поставках какого-либо товара, то это — полный набор характеристик не только самого товара, но и аналогичных товаров других поставщиков, их условий и т.п. Собственные цели, планы и условия решения переговорных задач .

. Поставить цель. Четко ответить себе не только на вопрос «Чего мы хотим добиться на этих переговорах?» (Результат), но и на вопрос: «Зачем нам это надо?».

Четко ответить себе не только на вопрос «Чего мы хотим добиться на этих переговорах?» (Результат), но и на вопрос: «Зачем нам это надо?». Определить «вилку» между предельным минимально допустимым и максимально допустимым вариантами;

между предельным минимально допустимым и максимально допустимым вариантами; Подготовить план действий в том случае, если договоренность все-таки не будет достигнута ;

в том случае, ; Определить альтернативные варианты обсуждаемому соглашению. Проработка альтернативных вариантов проведения переговоров с другими компаниями усилит позиции вашей компании на текущих переговорах.

— Необходимо проанализировать ряд конкретных альтернатив, чтобы не допустить провала ни при каких обстоятельствах. Важным моментом здесь будет определение меры, позволяющей давать оценку предложенному соглашению и проводить сравнительный анализ альтернатив. Таким образом, можно предотвратить принятие заведомо невыгодных условий, либо отказ от условий, выгода которых не так очевидна на первый взгляд. Зачастую в качестве единого мерила выступает экономический анализ решения, — констатирует Егор Артеменко.

Кроме того, эксперт рекомендует при подготовке к переговорам собрать максимум данных об оппоненте. В этот список входят:

Данные о компании, с которой предстоит вести переговоры.

Личности переговорщиков, с которыми вы будете общаться. Очень важно знать как можно больше о людях, с которыми вы собираетесь вступить в переговоры.