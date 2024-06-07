Эксперт дал рекомендации, как подготовиться к переговорам

Научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко в ходе круглого стола, организованного аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей рекомендовал больше времени уделять информационной подготовке к переговорам.
Он разделил подготовку на 4 основных блока:
— Необходимо проанализировать ряд конкретных альтернатив, чтобы не допустить провала ни при каких обстоятельствах. Важным моментом здесь будет определение меры, позволяющей давать оценку предложенному соглашению и проводить сравнительный анализ альтернатив. Таким образом, можно предотвратить принятие заведомо невыгодных условий, либо отказ от условий, выгода которых не так очевидна на первый взгляд. Зачастую в качестве единого мерила выступает экономический анализ решения, — констатирует Егор Артеменко.
Кроме того, эксперт рекомендует при подготовке к переговорам собрать максимум данных об оппоненте. В этот список входят:
Данные о компании, с которой предстоит вести переговоры.
Личности переговорщиков, с которыми вы будете общаться. Очень важно знать как можно больше о людях, с которыми вы собираетесь вступить в переговоры.
— Также очень важна внешняя среда, в которой идут переговоры: политическая обстановка, ситуация на рынке, особенности используемых средств доставки, юридический контекст, — резюмирует Артеменко.
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