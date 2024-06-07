В Новосибирске пассажиры смогут летать по субсидированным рейсам авиакомпании S7

Авиакомпания «Сибирь» лишила жителей Новосибирской области возможности купить билет на рейс по субсидированному тарифу.

Транспортная прокуратура региона провела проверку по исполнению закона при перевозках по субсидированным маршрутам.

Согласно соглашению между авиакомпанией и Федеральным агентством воздушного транспорта о предоставлении субсидий, пассажиры имеют право на оформление 4-х билетов в одном направлении или двух билетов в направлении «туда и обратно», двух билетов в одном направлении и одного билета в направлении «туда и обратно».

Однако выяснилось, что мобильное приложение «S7 Airlines» не позволяло покупать авиабилеты по субсидируемым тарифам только в одну сторону. Пассажиры были вынуждены искать и приобретать и билеты в оба направления в рамках указанного тарифа.

— В связи с нарушением гендиректору авиакомпании «Сибирь» внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение требований которого авиакомпанией устранен указанный недостаток, произведены необходимые настройки мобильного приложения, — сообщили в Запално-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в предоставлении гостиницы пассажирам задержанного в Новосибирске рейса.