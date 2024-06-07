Бытовую технику будут производить на заводе под Новосибирском

Фирма «Миарит» и Корпорация «Стройбизнесгруппа» построят в поселке Садовый под Новосибирском завод по производству бытовой техники. Соглашение о реализации инвестпроекта представители компании и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали в рамках ПМЭФ-2024.

Холодильники различного формата и другая бытовая техника будут выпускаться под брендом Leran. Новое производство будет спроектировано и построено в соответствии со всеми нормами и с использованием самых современных технологий, отметили в пресс-службе правительства.

Общий объём инвестиций в проект — 2,9 млрд рублей. По расчётам инвесторов, налоговые отчисления в областной бюджет составят 150 млн рублей в год. Площадь строительства — 40,5 тыс. кв. метров.

На предприятии инвесторы планируют создать 200 рабочих мест. Для привлечения сотрудников компании планируют взаимодействовать с учебными заведениями Новосибирской области.

Напомним, что в 2023 году на ПМЭФ благодаря сотрудничеству с Корпорацией «Стройбизнесгруппа» область подписала соглашение на 10 млрд рублей с производителем садовой техники и электроинструмента «Патриот». Компания уже приступила к строительству завода в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области и намерена перенести туда свои мощности из Китая.

ООО Фирма «Миарит» организовано в 1998 году в Челябинске. Является собственником двух крупных логистических центров в Челябинской и Новосибирской областях. Создавая логистические центры, «Миарит» помогает привлекать в регионы крупные российские компании, инвесторов, например, таких, как федеральный ритейлер бытовой техники и электроники ООО «Компания РБТ».

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