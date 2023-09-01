На Ипподромской в Новосибирске появятся многоуровневые развязки

На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах.

В местах пересечений с магистральными улицами проектом планировки предлагаются многоуровневые транспортные развязки, также вводятся дополнительно местные боковые проезды. Запланировано проектирование и реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Ипподромской и Октябрьской магистрали, а также Ипподромской с Семьи Шамшиных (планируемое продолжение улицы Лескова).

В проекте планировки сохраняются и намечаются новые развязки и пересечения в разных уровнях, в частности через Ипподромскую и Каменскую с Военной. Планируется строительство улицы районного значения — Зыряновской на участке от Ипподромской до Серебренниковской.

На улице Ипподромская также намечается перспективная эстакада с выходом на четвертый мост через реку Обь, уточняется в документе.

Напомним, ранее депутаты горсовета критиковали схему движения с платного моста по Ипподромской. В частности, отмечали, что с магистрали можно повернуть в центр только доехав до Сухого лога, а более ранние повороты с Ипподромской налево фактически не работают.

Ранее редакция сообщала, что много споров вызвал вопрос строительства выезда на Кирова с Ипподромской. Планировалось, что он пройдет мимо ЖК «Флотилия».