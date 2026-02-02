Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Рекомендации многочисленных нутрициологов и блогеров довольно часто обновляются и иногда друг другу противоречат. Infopro54 поговорил с известным диетологом Людмилой Селедцовой о моде на суперфуды, локальных аналогах и черных списках продуктов

— Существует ли мода на суперфуды и кто её создаёт?

— Мода действительно есть, и она переменчива. Сегодня в тренде ягоды годжи, завтра — квашеная капуста, послезавтра — авокадо. Сложно сказать, кто её запускает: пищевая промышленность, средства массовой информации, блогеры, нутрициологи, всевозможные коучи, которые начинают активно рассказывать о полезных свойствах продуктов. Всё это из социальных сетей переходит в СМИ и распространяется. Истоки не всегда ясны, но то, что продукты, называемые суперфудами, обладают определёнными полезными эффектами, — это факт. Другое дело, что обычно разрекламированы заморские продукты, которые сложнее купить и которые дороже обычных, обладающих не меньшей пользой.

— Есть ли смысл с точки зрения здорового питания выделять продукты в категорию «суперфудов»?

— В этом есть смысл, хотя бы как напоминание людям, чтобы они не забывали включать в рацион полезные продукты. Например, квашеная капуста работает как пробиотик и пребиотик. Это также кефир, если человек нормально переносит молочные продукты, обычная зелень, ягоды, фрукты и овощи фиолетового окраса — голубика, баклажаны. По сути, у любого продукта есть полезный эффект: сбалансированный состав макронутриентов, усиленный состав микронутриентов или определённые биофлавоноиды. Поэтому я положительно отношусь к такому выделению — как к инструменту, напоминающему о необходимости разнообразить питание.

— Во многих списках суперфудов много экзотики. Можно ли найти условные аналоги в России?

— Конечно. Необязательно гоняться за семенами чиа — можно размолоть семена льна и получить очень похожий эффект для слизистых оболочек и как источник омега-3. Просто нужно знать, как их использовать: семена льна необходимо мелко измельчать и не хранить долго, чтобы жиры не окислялись. Что касается фиолетового батата, его аналогами могут быть голубика, черника или баклажан. С авокадо вопрос спорный: спелый плод богат уникальным жирнокислотным составом, но неспелый накапливает токсичное вещество. К тому же на авокадо может быть индивидуальная непереносимость. У любого продукта есть свои положительные и отрицательные свойства, и важна доза. Адекватные замены экзотическим суперфудам найти безусловно можно.

— Как стоит относиться к чёрным спискам продуктов? Являются ли разговоры о вреде, например, красного мяса или красной икры, ответом на их подорожание?

— В диетологии теории заговора неактуальны — это больше про политику и экономику. Здесь есть объективные научные данные: исследования, метаанализы, системные обзоры, которые показывают определённые риски. У каждого продукта есть польза и возможные негативные эффекты. Возьмём красное мясо. Оно бывает непереработанным (свинина, говядина, баранина) и переработанным (сосиски, колбасы). Основной вред связан именно с переработанным мясом, особенно от животных зернового откорма. Такой продукт отнесён Всемирной организацией здравоохранения к канцерогенным — это доказанный факт.

Я не хотела бы демонизировать красное мясо или, например, красную икру. В икре нет ничего плохого, кроме возможного избытка соли. В медицине не может быть чего-то абсолютно вредного или абсолютно полезного. Даже сахар: мы его ограничиваем, но глюкоза необходима для жизнедеятельности. Всё относительно. Когда кто-то яростно выступает за продукт или категорически против, это тревожный сигнал. Нужна золотая середина, потому что реакция на пищу индивидуальна. На неё влияют состав кишечной микробиоты, генетика, хронические заболевания, общий рацион, дефициты питательных веществ и даже психологический настрой. Поэтому питание должно подбираться индивидуально — и суперфуды, и продукты, которые человек плохо переносит, у каждого свои.

