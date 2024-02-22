Концерт певицы Зиверт может не состояться в Новосибирске

Певица Зиверт выступила с обращением о перерыве в карьере. Прервать карьеру она решила из-за проблем со здоровьем, которые преследуют ее уже полтора года.

— Проблемы со здоровьем вернулись в мою жизнь вновь, только теперь они обрели прогрессирующую форму, — поделилась с поклонниками Зиверт.

Стоит отметить, что в Новосибирске через несколько дней, 24 февраля, должен был пройти ее концерт на «Локомотив-Арене».

На сайте Kassir.ru об отмене или переносе концерта пока ни слова. Почти все билеты уже раскуплены, остались два билета по 5 тысяч рублей.

По словам Зиверт, все концерты будут перенесены, как минимум, на осень. Певица сообщила, что ей запретили любую сильную физнагрузку.

Ранее редакция сообщала о том, что в НОВАТе появились билеты за 50 тысяч рублей на концерт Захаровой.