Не слипнется: в сентябре подорожают сладости в Новосибирске

Федеральные СМИ сообщили, что в сентябре ожидается рост цен на кондитерские изделия. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на письма, которые производители направляют ритейлерам. По данным издания, шоколад в магазинах может подорожать на 10%, печенье и зефиры — на 25%. Отпускные цены производителей вырастут на 5-16%.

Опрошенные редакцией Infopro54 новосибирские предприниматели, работающие на кондитерском рынке, подтвердили этот тренд.

— С 1 сентября у нас запланировано повышение цен на 5%. Дело в том, что все лето ценник на сырье постоянно рос. В начале августа на 7-10% подорожала мука, сахар — на 10-15%. С 1 сентября вдвое увеличиваются цены на доставку, — поясняет директор кондитерской студии «ЭльКремо» Наталья Бутарева.

По ее словам, на печенье рост цен будет не таким большим, как на изделия, при производстве которых используется шоколад (какао-бобы поступают в Россию из-за границы).

Директор ООО «Куликовский Новосибирск» Владимир Лантух сообщил редакции Infopro54, что увеличения цен на сырье местного производства не ожидает, а на импортные товары — безусловно.

— Мы используем бельгийский шоколад — это привозной продукт, у нас есть небольшие запасы, но следующие партии обойдутся нам дороже на 20%, — уточнил Лантух. — Мы в большей степени являемся импортерами продукции на территорию России. Падение рубля на 20% за последний месяц автоматически тянет за собой рост себестоимости пропорционально падению. Если к сентябрю курс не стабилизируется, мы будем вынуждены поднять цены, чтобы держаться на рынке. Тем не менее пока мы стараемся держать цены для покупателя на прежнем уровне.

Директор и собственник компании ООО «Диа-Веста» Ирина Хомичева сообщила, что идет повышение цен на сырье по позициям, где высокая импортозависимая составляющая, в том числе на упаковку. На эту динамику также влияет рост цен на электроэнергию, на оплату труда.

— Замечательно, что часть позиций по сырью нам удалось импортозаместить. Я говорю о молочных и сывороточных белках для производства протеиновых батончиков. При этом с сухофруктами (изюм, курага, чернослив), ароматикой, цветной пленкой, шоу-боксами, картоном, сахарозаменителями в стране проблемы, и они сильно выросли в цене, — говорит Ирина Хомичева. — Мы будем с сентября повышать цены на 5-7%.

Руководитель мини-пекарни «Домашняя» (р.п. Краснозерское) Ирина Морозова также наблюдает, что поставщики начали поднимать цены на сырье — уже на 5-7%. Кроме того, по ее словам, в этом году на рынке происходят непонятные всплески стоимости электричества — и все это закладывается в себестоимость продукции.

— У нас основная часть сырья — фруктово-ягодные конфитюры отечественного производства. Но для их выпуска поставщики используют импортные смеси. Пока мы будем держать старые цены и индексацию поставщиков постепенно «съедим» за свой счет, так как понимаем, что уже проходим по границе покупательской способности населения, — комментирует Морозова. — Но если цены на сырье продолжат рост, то и у нас повышение неизбежно.

Другие участники рынка в разговоре с корреспондентом Infopro54 также не исключили, что сентябрьское повышение будет не последним.

— Если до конца года доллар продолжит расти, то нам придется проводить еще одну индексацию. К сожалению, маловероятно снижение цен, даже если доллар отыграет на уровень до 90 рублей. Практика последних лет показывает, что у поставщиков в обратную сторону цены не меняются, — комментирует Наталья Бутарева. — При этом не думаю, что спрос сократится. Так сложилось в российском обществе, что многие люди заедают тревожность сладким — кондитерка помогает им расслабляться. Так что найти 700-1000 рублей на торт из натуральных продуктов покупатель, не желающий покупать антидепрессанты, сможет.

Ирина Хомичева поясняет, что дальнейшая динамика цен также будет зависеть от урожая 2023 года, так как для производства компании нужны зерновые и хлопья.

— По урожаю 2023 года мы прогноз получили, и там все более-менее понятно. Если он окажется в планируемых объемах, то за счет этого фактора повышения цены не будет. Второй фактор — курс доллара. Сейчас мы закладываем в себестоимость 100 рублей за доллар. Если валюта будет дороже, то нам будет сложно пройти по товарной группе, так как продукция уже не будет вписываться в покупательскую способность нашего потребителя, — подчеркнула Хомичева.

В «Куликовском», комментируя возможное повышение цен, добавляют, что все будет зависеть от курса валюты и отпускных цен фабрики, других оснований для повышения цен в этом году нет.

При этом Наталья Бутарева наблюдает на рынке тревожную тенденцию:

— Самое печальное, что сейчас производители идут по пути ухудшения качества продукции, чтобы сохранить его цену, так как покупательская способность снижается. Производители заменяют ингредиенты на более дешевые, а это палка о двух концах.

Владимир Лантух также констатирует, что реальный рост доходов населения не успевает за ростом инфляции, это приводит к тому, что потребитель отдает предпочтение аналогам более низкого качества в эконом-сегменте.

Ранее редакция сообщала о том, как новосибирские предприниматели оценили влияние роста курса валют на их бизнес.