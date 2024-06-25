Эксперт оценил шансы новосибирских абитуриентов при поступлении в московские вузы

Закончилась череда самых волнительных моментов для выпускников школ. Теперь они, уповая на удачу, отправляют документы в вузы и ждут зачисления. Не у всех есть шанс попасть на бюджет или оказаться зачисленными в столичный вуз. Тут многое зависело от подготовки абитуриента и от вложений, которые уже сделали родители.

Эксперт в этой области, преподаватель кафедры Прикладной и Теоретической Физики НГТУ, руководитель Образовательного центра подготовки к экзаменам «На все 100» Ольга Янавичус оценила шансы новосибирских абитуриентов на покорение столицы.

― Вопрос о стоимости подготовки к ЕГЭ в региональный или столичный вуз очень неоднозначен. Начнём с того, что можно готовиться по 1,2 или 3 предметам. Второй момент, сколько лет готовиться. Как показывает статистика, если начинать готовиться к математике только в 11 классе, то ученик обычной школы максимум способен набрать порядка 75 баллов, но скорее всего, это будет в районе 60-65 баллов. Для топового столичного вуза математика нужна в районе 95 баллов, ― рассказала Infopro54 Ольга Янавичус.

Третий момент, который выделяет эксперт, это возможные дополнительные вступительные испытания в топовые вузы.

― И если к экзаменам по школьным предметам вполне может подготовить местный преподаватель, то ко внутреннему экзамену нужно обязательно готовиться с преподавателем данного вуза, потому что он лучше всего осведомлён о критериях оценки, ― считает опытный специалист.

По словам преподавателя, большое значение также имеет формат занятий ― в группе или индивидуально. Стоимость репетиторов зависит от их опыта, предмета, рейтинга вуза, а еще от сроков подготовки.

― В Новосибирске стоимость 1 академического часа подготовки по профильной математике варьируется от 450 до 1500 рублей. Таким образом, подготовка у студента обойдётся примерно в 35000 за учебный год, а занятия с топовым репетитором порядка 120 000 за год. Занятие в минигруппе будет по стоимости приблизительно 55 000 — 65 000 тысяч. Если вы хотите, чтобы ребёнок готовился по 2 предметам, то можно умножать стоимость на 2, по трём-на 3, и так далее. Цены столичных репетиторов от 2000 руб за занятие и могут доходить до 6000-8000. Главное при выборе специалиста проверить его квалификацию, ― приводит несложную математику специалист.

Ольга Янавичус подчеркивает, что ребята, которые учились в топовых лицеях и гимназиях города, имеют лучшую подготовку, и многим из них достаточно знаний, полученных в школе.

Ранее редакция рассказывала, что столичный туроператор намерен организовывать образовательные туры московским школьникам для знакомства с вузами и научными институтами Новосибирска.