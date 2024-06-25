«Жахает не по-детски»: на Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч

Мощный град размером с теннисный мячик обрушился на Новосибирск. Летящие с неба ледяные фигурки сопровождает гроза, ливень и сильный ветер. Несмотря на шторм, высокие температуры в регионе сохраняется. Столица Сибири теперь больше напоминает тропический остров.
Жители города делятся фото и видео непогоды в социальных сетях.
— Вот такие градины летят на Родниках
— В Калининском тоже, жахает не по-детски
— Надеюсь до Кировского не дойдет. Мне в субботу на Гэсе хватило града
— Раньше не было такого чтоб по несколько раз в год град и такой крупный
— Град прям не маленький. Ливень и гроза
Напомним, о приближении шторма к Новосибирску и области сегодня предупредило МЧС. Погодная атака должна была начаться во второй половине дня и продлиться сутки.
Ранее редакция сообщала о том, что в минувшее воскресенье в Советском районе Новосибирска выпал град размером с куриное яйцо.
Источник фото и видео: подписчики Телеграм-канала «АСТ-54»
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