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Школьники из Москвы создадут конкуренцию абитуриентам в вузах Новосибирска

  • 24/05/2024, 11:40
Автор: Юлия Данилова
Школьники из Москвы создадут конкуренцию абитуриентам в вузах Новосибирска
Столичный туроператор намерен организовывать образовательные туры московским школьникам для знакомства с вузами и научными институтами Новосибирска.

Туристическая компания «Веселое путешествие» (Москва) в этом году намерена привозить школьные группы в Новосибирск по мере их формирования к новому учебному сезону. Об этом сообщила генеральный директор компании Юлия Бриль. По ее словам, сейчас в продаже находятся три экскурсионных тура в Новосибирск. Старт программы намечен на начало учебного года.

В вузы Новосибирска поступает 50 процентов иногородних студентов

В вузы Новосибирска поступает 50 процентов иногородних студентов

Как пояснили в Минэкономразвития региона, маршруты построены с учетом профориентации школьников старших классов.

«Новосибирск гуманитарный» предполагает посещение Новосибирского театра оперы и балета, Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина, Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, Выставочного центра СО РАН, Музея Солнца, обзорную экскурсию по самым интересным локациям города.

«Новосибирск физико-математический» — для тех, кто хочет познакомиться с высокоточными науками. Путешествие пройдет по различным научным локациям: Центр атомной энергии, планетарий, Выставочный центр СО РАН, Институт ядерной физики СО РАН им. Г.И. Будкера и другие. Также дети посетят Новосибирский государственный университет и посмотрят научное шоу.

Тур «Новосибирск химико-биологический» включает в себя экскурсию в испытательный лабораторный комплекс Новосибирского государственного аграрного университета, посещение Новосибирского зоопарка имени Р. Шило, Института неорганической химии, Выставочного центра СО РАН «Биологические и химические науки», Института цитологии и генетики, а также посещение Новосибирского завода химконцентратов.

— Запуск новых турпродуктов у крупнейшего туроператора Москвы — это один из результатов бизнес-миссии комитета по туризму Москвы в Новосибирск в рамках форума «Дикоросы», — отметила министр экономического развития Новосибирской области Анна Павлова. — В путешествии можно познакомиться с разнообразием профессий и сделать сложный выбор, который предопределит их дальнейшее будущее.

Она подчеркнула, что это направление московский туроператор вводит впервые. В Минэкономразвитя надеются, что спрос среди московской аудитории будет высоким.

Туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам

Туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам

Напомним, на форуме Сибирского гостеприимства «Дикоросы» Надежда Эбель, директор аналитического центра Profi.Travel отметила, что особенностью туристской аудитории Новосибирской области является большое количество новаторов — в  2,5 раза больше, чем в других регионах России.

— Эта аудитория готова воспринимать все новое, с ней можно экспериментировать. Если у вас будут идеи, которые вы хотите быстро проверить, то у Новосибирской области именно такая аудитория, и я рекомендую это использовать, — отметила Эбель, обращаясь к участникам рынка.

Именно поэтому, по ее словам, в регионе перспективен образовательный и научный туризм. Такие проекты хорошо принимаются основной аудиторией.

По данным Seldon.Basis,  компания ООО «Веселое путешествие» создана в 2003 году, учредитель и директор — Юлия Бриль. Выручка компании в 2023 году составила 103,1 млн рублей (+76%), чистая прибыль — 6,1 млн (+139%). Компания специализируется на школьном туризме, организует экскурсии по 29 городам России и Белоруссии, отмечается на сайте туроператора. Новосибирска в этом списке пока нет.

Ранее редакция сообщала о том, что один из нишевых операторов Москвы, работающий на рынке промышленного туризма, компания «Москва глазами инженера» планирует выйти в Новосибирск.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : Школьный туризм профориентация школьников


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