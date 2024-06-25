Почти половина россиян обращаются к риелторам при продаже вторичного жилья

Согласно исследованию «Авито Недвижимости», за последние три года 74% россиян обращались за помощью к специалистам при покупке жилья на вторичном рынке и 45% — при продаже.
— На фоне высоких ставок по ипотеке продавать «вторичку» стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников, — отмечает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.
С конца прошлого года платформа тестирует сервис «Комфортная сделка», задача которого — облегчить для собственников процесс продажи вторичной недвижимости. Происходит это с привлечением опытных агентов — они сопровождают владельца жилья на всех этапах продажи объекта. После закрытия сделки, риелтор получает комиссию, финальный размер которой обсуждается с собственником.
К программе уже подключены 133 агентства недвижимости из разных регионов страны. Согласно результатам тестового периода, продажа объектов через сервис занимает в среднем до шести месяцев.
— Мы постоянно исследуем потребности наших пользователей и стремимся стать платформой, где собственники из разных уголков страны могут найти высококвалифицированных специалистов для продажи жилья любой сложности, а агенты — получить постоянный поток целевых клиентов, — добавляет Ерёмкин.
Фото: ru.freepik.com /Автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru