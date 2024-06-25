Почти половина россиян обращаются к риелторам при продаже вторичного жилья

Согласно исследованию «Авито Недвижимости», за последние три года 74% россиян обращались за помощью к специалистам при покупке жилья на вторичном рынке и 45% — при продаже.

— На фоне высоких ставок по ипотеке продавать «вторичку» стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников, — отмечает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

С конца прошлого года платформа тестирует сервис «Комфортная сделка», задача которого — облегчить для собственников процесс продажи вторичной недвижимости. Происходит это с привлечением опытных агентов — они сопровождают владельца жилья на всех этапах продажи объекта. После закрытия сделки, риелтор получает комиссию, финальный размер которой обсуждается с собственником.

К программе уже подключены 133 агентства недвижимости из разных регионов страны. Согласно результатам тестового периода, продажа объектов через сервис занимает в среднем до шести месяцев.