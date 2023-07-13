Эксперт по трудовому праву рассказала, можно ли рассчитывать на короткий рабочий день из-за жары?

Согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, соответствующие государственным нормам охраны труда. Условия труда — это вся обстановка, в которой человек работает, в том числе его рабочее место, а также стандарты безопасности труда, режим труда и отдыха. Об этом сообщает Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

— По санитарным правилам, утвержденным главным санитарным врачом РФ оптимальная температура для работы в офисе установлена на уровне +22—24 °C в холодное время года и +23—25 °C в теплое, максимальная же температура, при которой можно работать в помещении по СанПиНу — +28 °C. Таким образом, работодатель должен обеспечить комфортные условия труда на рабочем месте, однако об обязанности установки кондиционера в нормативных документах не говорится ничего, — отмечает эксперт.

Согласно новому постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы, или отстраняет их от работы с сохранением ⅔ от среднего заработка. Тем не менее Роспотребнадзор оставляет рекомендацию для работодателей по сокращению продолжительности рабочего дня в условиях некомфортной температуры, поэтому работодатель может принять и такое решение.

Если работодатель этого не делает? Для начала стоит рассказать о такой проблеме. Если же руководство не реагирует ни на письменный, ни на устные высказывания нужно обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор, осуществляющие контроль за выполнением требований по охране труда, а также за соблюдением санитарных норм. Жалобы обычно направляются почтой на адрес, указанный на сайте регулятора.