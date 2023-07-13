Новосибирцам предложили оценить благоустройства сквера «Крылья Сибири»

Мэрия Новосибирска предложила жителям города оценить дизайн-проекта благоустройства сквера «Крылья Сибири» на улице Орджоникидзе. Такая информация появилась на сайте «Зелёный Новосибирск».

Планируются заменить твердые покрытия, а также установить световую иллюминацию и фотозоны. Помимо этого, там планируют поставить амфитеатр, отремонтировать чаши фонтана и тротуар.

Сквер на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе (у дома Орджоникидзе, 18) был открыт в 2012 году. Его создание — совместный проект S7 Airlines, администрации Новосибирской области и мэрии города. Официальное название — сквер «Крылья Сибири»— получил в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался первый этап благоустройства сквера на ул. Учительской.