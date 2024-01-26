Эксперт сообщила, кому к пенсии доплатят 25%

По словам доцента департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Натальи Орловой, эта надбавка предусмотрена к фиксированной выплате страховой пенсии, пишет «АиФ».

Пенсионер вправе получить такую доплату, если проживает в сельской местности, имеет стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и в настоящее время уже нигде не работает.

При этом специалист уточнила, что переезд из села в город не окажет влияния на получение данной надбавки, так как сельские пенсионеры получили право сохранять ее даже после смены места жительства.

В случае, когда пенсионер не успел накопить требуемый стаж к моменту получения пенсии, он может продолжить работать и получать обычную пенсию до достижения стажа. После ему доплату ему также начислят.

Что касается пенсионеров, которые получают фиксированную часть пенсии, для них выплаты станут выше, начиная с 1 февраля, напомнила эксперт.

В частности, пенсионерам, которым же исполнилось 80 лет, выплаты увеличат в два раза раза. Также будет проиндексирована единовременная денежная выплата федеральным льготникам на 7,4%, заключила Наталья Орлова.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил о повышении пенсий в феврале.