Эксперт сообщила, кому к пенсии доплатят 25%

По словам доцента департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Натальи Орловой, эта надбавка предусмотрена к фиксированной выплате страховой пенсии, пишет «АиФ».
Пенсионер вправе получить такую доплату, если проживает в сельской местности, имеет стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и в настоящее время уже нигде не работает.
При этом специалист уточнила, что переезд из села в город не окажет влияния на получение данной надбавки, так как сельские пенсионеры получили право сохранять ее даже после смены места жительства.
В случае, когда пенсионер не успел накопить требуемый стаж к моменту получения пенсии, он может продолжить работать и получать обычную пенсию до достижения стажа. После ему доплату ему также начислят.
Что касается пенсионеров, которые получают фиксированную часть пенсии, для них выплаты станут выше, начиная с 1 февраля, напомнила эксперт.
В частности, пенсионерам, которым же исполнилось 80 лет, выплаты увеличат в два раза раза. Также будет проиндексирована единовременная денежная выплата федеральным льготникам на 7,4%, заключила Наталья Орлова.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил о повышении пенсий в феврале.
Фото: freepik.com — gpointstudio
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