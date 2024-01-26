Новосибирский прокурор отстоял права незрячих пассажиров S7 с собаками-поводырями

Новосибирский транспортный прокурор отстоял в суде права незрячих людей с собаками-поводырями перед авиакомпанией S7.

Согласно правилам авиакомпании, пассажиру обязаны предоставить с момента покупки авиабилета права выбора по его желанию определенного места в салоне воздушного судна. Сопровождающие инвалидов по зрению собаки-проводники перевозятся в салоне бесплатно при наличии документа о соответствующей дрессировке. Поводырь привязывается к креслу у ног владельца, на ней должны быть ошейник и намордник. Инвалидам данной категории предоставляются места в хвосте самолета.

Надзорное ведомство посчитало, что это правило противоречит требованиям закона и ущемляет права инвалидов. Прокурор обратился с иском в Обской городской суд Новосибирской области. S7 иск не признала.

— Законодательством не предусмотрено право выбора места. Это услуга перевозчика. Нахождение инвалидов по зрению с собакой-проводником в конце салона позволит при возникновении экстренной ситуации, сильной турбулентности, бортпроводникам, которые находятся рядом, оказать помощь человеку, а при необходимости эвакуировать их из самолета первыми, так как там расположен аварийный выход, — заявил представитель авиакомпании.

В S7 добавили, что собаки-проводники могут стать источником аллергии для других пассажиров в салоне.

Однако суд усмотрел в правилах аваикомпании нарушение прав инвалидов, а доводы перевозчика посчитал несостоятельными.

— Иск новосибирского транспортного прокурора об обязании устранить допущенные нарушения суд удовлетворил и признал незаконными действия авиакомпании «S7» по предоставлению мест пассажирам, лишенным зрения, сопровождаемым собакой-проводником, исключительно в конце воздушного судна, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее редакция сообщала о том, что гендиректору аэропорта «Толмачево» Евгению Янкилевичу транспортным прокурором вынесено представление из-за нарушения прав инвалидов.