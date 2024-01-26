Глава НВВКУ Марковчин стал замглавнокомандующего Сухопутными войсками

Глава Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), генерал-майор Сергея Марковчин стал замом главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе.
С назначением сибиряка поздравил мэр Кольцово.
— С Сергеем Марковчиным наукоград Кольцово связывают многолетнее сотрудничество и взаимовыручка. Мы постоянно чувствовали офицерское надежное плечо этого человека в самых разных мероприятиях, — рассказал мэр Кольцово Николай Красников в своем Телеграмм-канале.
Марковчин родом с Владикавказа. Окончил Екатеринбургское суворовское военное училище. В ноябре 2019 года назначен главой НВВКУ.
Отмечен различными наградами.
Напомним, что училище было сформировано в конце 70-х годов. Первый выпуск состоялся в 1971 году. Среди выпускников училища больше 50 генералов.
Ранее редакция сообщала о том, что средства на модернизацию НВВКУ попросил новосибирский депутат у Минфина РФ.
Фото со страницы мэра Кольцово Николая Красникова в Телеграмм.
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