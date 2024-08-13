Возбуждено дело о покушении на убийство 4-летнего мальчика в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего новосибирца, который обвиняется в покушении на убийство 4-летнего мальчика.
– По версии следствия, вечером 11 августа 2024 года на территории детской площадки одного из многоквартирных домов на улице Петухова в Кировском районе города Новосибирска мужчина совершил покушение на убийство 4-летнего мальчика, – говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
Пьяный 46-летний мужчина без повода взял часть металлической трубы и нанес ребенку один удар по голове. Трагедии удалось избежать, так как за мальчика вступились очевидцы.
На данный момент назначены экспертизы.
– Фигурант по делу задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, – отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что обвиняемого в убийстве матери двоих детей в Бердске отправили в СИЗО.
Источник фото: АСТ-54 Black
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru