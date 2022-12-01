Экспертиза одобрила проект стройки четвертого этапа реабилитационного центра под Новосибирском

Как сообщает Главгосэкспертиза, проект четвертого этапа строительства центра получил одобрение.

В частности, он подразумевает строительство на территории центра здания пансионата, которое соединят надземным переходом с главным корпусом, и смотровых площадок с климатопавильонами. Также в рамках четвертого и третьего этапов работ на территории проводится ландшафтное озеленение с учетом сохранения имеющейся лесопарковой зоны и создаются различные специализированные зоны для отдыха и занятий.

— На территории центра предусмотрены дорожки для передвижения на инвалидных креслах-колясках, ходьбы на ходунках, площадка для обучения и тренировок по ходьбе, адаптированный мини панда-парк, лыжная трасса с возможностью трансформации в дополнительные велодорожки или дорожки для терренкура в летний сезон, велодорожки для паравелосипедов, сенсорные зоны и другие функциональные сооружения, которые позволят сделать процесс реабилитации маленьких пациентов более эффективным и комфортным, — рассказала Анна Пьянкова, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России.

В Федеральном детском реабилитационном центре на 300 коек будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств и ревматологическими отклонениями.

Центр создается как «Умная клиника» в «Умном доме». На его базе планируется создание школы, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появится «палата мер и весов» для антиковидных препаратов.

Фото: pixabay.com — Beeki