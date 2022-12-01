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Экспертиза одобрила проект стройки четвертого этапа реабилитационного центра под Новосибирском

  • 01/12/2022, 18:07
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Экспертиза одобрила проект стройки четвертого этапа реабилитационного центра под Новосибирском
Детский реабилитационный центр федерального уровня продолжают строить на берегу Бердского залива.

Как сообщает Главгосэкспертиза, проект четвертого этапа строительства центра получил одобрение.

В частности, он подразумевает строительство на территории центра здания пансионата, которое соединят надземным переходом с главным корпусом, и смотровых площадок с климатопавильонами. Также в рамках четвертого и третьего этапов работ на территории проводится ландшафтное озеленение с учетом сохранения имеющейся лесопарковой зоны и создаются различные специализированные зоны для отдыха и занятий.

— На территории центра предусмотрены дорожки для передвижения на инвалидных креслах-колясках, ходьбы на ходунках, площадка для обучения и тренировок по ходьбе, адаптированный мини панда-парк, лыжная трасса с возможностью трансформации в дополнительные велодорожки или дорожки для терренкура в летний сезон, велодорожки для паравелосипедов, сенсорные зоны и другие функциональные сооружения, которые позволят сделать процесс реабилитации маленьких пациентов более эффективным и комфортным, — рассказала  Анна Пьянкова, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы  Уральского филиала Главгосэкспертизы России.

В Федеральном детском реабилитационном центре на 300 коек будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств и ревматологическими отклонениями.

Центр создается как «Умная клиника» в «Умном доме». На его базе планируется создание школы, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появится «палата мер и весов» для антиковидных препаратов.

Фото: pixabay.com — Beeki

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Рубрики : Общество Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : медицина лечение опорно-двигательного аппарата здоровье детский реабилитационный центр


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