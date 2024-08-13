Для уборки улиц Новосибирска до конца года закупят 103 машины

До конца 2024 года в Новосибирск поступит 103 единицы специальной техники для уборки города.
В конце июня текущего года в городе проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на приобретение спецтехники для автоматизированной уборки.
На данный момент уже получено 10 единиц техники в соответствии с графиком поставок. В ближайшие дни планируется получить ещё десять — это экскаваторы, погрузчики и пылесосы.
— Обновление парка уборочной техники позволит повысить качество уборки улиц и прилегающих территорий, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
По его словам, планируется закупить различные уборочные машины, в том числе универсальные, которые можно использовать для уборки как летом, так и зимой.
Ранее редакция сообщала о том, что за мониторинг дорожной техники мэрия Новосибирска заплатила почти 1.5 млн рублей.
Источник фото: Мэрия Новосибирска
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