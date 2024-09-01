Овощевод Овечкин призвал дачников Новосибирска спасать урожай 2 сентября

В 2024 году лето оказалось хоть и жарким, но рекордно коротким. Всего 92 дня регион продержался без заморозков.
Предстоящие холода особенно огорчают дачников, ведь только в июне на грядках и в теплицах начал расти урожай. Многие культуры едва налились и созрели. Овощевод Игорь Овечкин рекомендует позаботиться о сохранности урожая.
― На улице, даже по укрытием, теплолюбивые культуры расти уже не будут. Можно собрать крупные, большие плоды. Если что-то осталось на верхушках растений – укрыть. Огурцы, если переживут этот холод, могут вплоть до конца сентября расти, – цитирует специалиста издание VN.ru.
А вот у корнеплодов еще есть шанс подрасти до конца сентября. Не стоит спешить выкапывать морковь, репу и свеклу. В земле им не грозит похолодание.
В ночь на 2 сентября синоптики пообещали заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +14-16 градусов тепла.
Источник фото: freepik.com/freepik
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