Овощевод Овечкин призвал дачников Новосибирска спасать урожай 2 сентября

В 2024 году лето оказалось хоть и жарким, но рекордно коротким. Всего 92 дня регион продержался без заморозков.

Предстоящие холода особенно огорчают дачников, ведь только в июне на грядках и в теплицах начал расти урожай. Многие культуры едва налились и созрели. Овощевод Игорь Овечкин рекомендует позаботиться о сохранности урожая.

― На улице, даже по укрытием, теплолюбивые культуры расти уже не будут. Можно собрать крупные, большие плоды. Если что-то осталось на верхушках растений – укрыть. Огурцы, если переживут этот холод, могут вплоть до конца сентября расти, – цитирует специалиста издание VN.ru.

А вот у корнеплодов еще есть шанс подрасти до конца сентября. Не стоит спешить выкапывать морковь, репу и свеклу. В земле им не грозит похолодание.

В ночь на 2 сентября синоптики пообещали заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +14-16 градусов тепла.