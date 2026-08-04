Эксперты зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов в июне

В июне клиенты ВТБ активнее прибегали к услугам рефинансирования, что выразилось в увеличении объема на 25% относительно мая. Общая сумма выданных средств составила 3,3 миллиарда рублей. За первые шесть месяцев текущего года общее количество оформленных заемщиками рефинансированных кредитов достигло 10 тысяч, общая стоимость которых приблизилась к 10 миллиардам рублей.

Согласно банковской статистике, подавляющее большинство (85%) граждан предпочитают рефинансировать один имеющийся кредит. 12% заемщиков объединяют два своих долговых обязательства, а оставшиеся 3% – три и более договора. Наибольшая доля рефинансирования приходится на потребительские кредиты.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что растущий интерес к рефинансированию становится явным рыночным трендом, что подтверждается статистикой продаж в данном направлении. Он также добавил, что снижение полной стоимости потребительских кредитов с начала года повысило доступность этого продукта для россиян. По мнению Охорзина, тенденция к перекредитованию сохранится и во второй половине года.