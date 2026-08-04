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Финансы

Эксперты зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов в июне

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За первые шесть месяцев текущего года общее количество оформленных заемщиками рефинансированных кредитов достигло 10 тыс, общая стоимость которых приблизилась к 10 млрд руб

В июне клиенты ВТБ активнее прибегали к услугам рефинансирования, что выразилось в увеличении объема на 25% относительно мая. Общая сумма выданных средств составила 3,3 миллиарда рублей. За первые шесть месяцев текущего года общее количество оформленных заемщиками рефинансированных кредитов достигло 10 тысяч, общая стоимость которых приблизилась к 10 миллиардам рублей.

Согласно банковской статистике, подавляющее большинство (85%) граждан предпочитают рефинансировать один имеющийся кредит. 12% заемщиков объединяют два своих долговых обязательства, а оставшиеся 3% – три и более договора. Наибольшая доля рефинансирования приходится на потребительские кредиты.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что растущий интерес к рефинансированию становится явным рыночным трендом, что подтверждается статистикой продаж в данном направлении. Он также добавил, что снижение полной стоимости потребительских кредитов с начала года повысило доступность этого продукта для россиян. По мнению Охорзина, тенденция к перекредитованию сохранится и во второй половине года.

Фото: magnific.com/ Автор: magnific

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : рефинансирование кредитов ВТБ банковские услуги

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Новосибирская область покинула топ-10 антирейтинга ОСАГО

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область продолжает находиться в «красной зоне» российского «антирейтинга» по риску мошенничества в ОСАГО, но региону удалось покинуть первую десятку этого списка. Рэнкинг составляется Российским союзом автостраховщиков (РСА) на основе двух ключевых показателей: доли риска по ОСАГО и частоты страховых случаев. В настоящее время «красная зона», куда входят регионы с самой сложной ситуацией, насчитывает 20 субъектов Федерации.

Значительные изменения в лучшую сторону эксперты связывают с активизацией работы правоохранительных органов.

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Сайты некоторых российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Автор: Юлия Данилова

Жители разных регионов России жалуются в соцсетях на то, что у них возникли проблемы с доступом к сайтам банков через зарубежные браузеры. Судя по данным сервиса Downdetector, всплеск жалоб был зарегистрирован 3 августа около 19.00 по Новосибирску. Причем Новосибирская область лидировала по количеству сообщений о проблемах с доступностью ряда банков. К 9.30 утра 4 августа их поток практически прекратился.

Корреспондент редакции Infopro54 проверил, что в зарубежных браузерах перестали открываться сайты ДОМ.РФ, ВТБ, Альфа-банка, Сбера, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», ПСБ. При этом открылся сайт Т-банка, Совкомбанка, Газпромбанка. Сайты всех вышеназванных кредитных организаций доступны через «Яндекс Браузер».

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Новосибирцы получат доступ к народным облигациям

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область готовится к дебютному выпуску народных облигаций. Региональное правительство планирует привлечь 200 миллионов рублей от физических лиц через финансовую онлайн-платформу. Полученные средства направят на благоустройство парковых зон в Новосибирске.

Условия эмиссии утверждены приказом регионального Минфина. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1000 рублей, срок обращения составит от одного до пяти лет. Владельцами смогут стать совершеннолетние налоговые резиденты РФ, а также наследники. При этом точные сроки размещения пока не раскрываются.

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В Новосибирске объем сбережений клиентов-юрлиц ПСБ вырос в июле на треть

В июле 2026 года объемы привлеченных от региональных компаний средств значительно превзошли прошлогодние показатели, увеличившись на 30%. Депозиты теперь составляют почти 70% от общего объема средств юридических лиц на банковских счетах, показав рост около 25%. Предприниматели Новосибирской области предпочитают краткосрочные депозиты (до 30 дней), поскольку они обеспечивают дополнительный доход и позволяют оперативно управлять средствами для текущих нужд бизнеса.

Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ отметил, что компании и индивидуальные предприниматели Новосибирской области демонстрируют стабильно высокий интерес к размещению средств на депозитах. Это связано с выгодными процентными ставками и гибкостью наших депозитных продуктов, разработанных с учетом потребностей бизнеса любого масштаба. Помимо получения пассивного дохода, значимым фактором является удобство дистанционного управления счетами. Клиенты могут открывать депозиты онлайн, используя интернет-банк «ПСБ Бизнес» или мобильное приложение, без необходимости посещения отделения банка.

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Портфель кредитов для подрядчиков ИЖС превысил 10 миллиардов рублей

Общий объем кредитных договоров, заключенных ВТБ с подрядчиками среднего и малого бизнеса, занятыми в сфере индивидуального жилищного строительства, перешагнул рубеж в 10 миллиардов рублей. За прошедший год портфель подобных сделок продемонстрировал двадцатикратное увеличение. Это стало возможным благодаря расширению банком программы поддержки подрядчиков, которая была успешно выведена из стадии пилотного тестирования и стала полномасштабным банковским продуктом. Об этих показателях сообщил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ, во время проведения конкурса «Бизнес Баттл» в Омске.

Он подчеркнул, что наблюдается стабильный подъем интереса подрядчиков к использованию эскроу-счетов в ИЖС. Данный механизм является одним из основных факторов, стимулирующих развитие рынка индивидуального жилья, укрепляя доверие застройщиков и покупателей, привлекая больше профессиональных игроков и открывая новые перспективы для строительства. Объем предоставленных банком кредитных средств организациям малого и среднего бизнеса превзошел 10 миллиардов рублей, продемонстрировав рост в 20 раз за один год. Это свидетельствует о высоком спросе на актуальные финансовые решения и значительном потенциале для дальнейшего развития сегмента ИЖС по всей России.

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Проект из НСО признан лучшим в грантовом конкурсе для краеведческих музеев России

В рамках II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, организованного банком ВТБ и фондом «ВТБ-Страна», победу одержал проект «Искусство — видеть» из Новосибирской области. Награда присуждена Историко-краеведческому музею им. Н.Я. Савченко, расположенному в Татарском районе. Финансирование позволит создать всесторонне адаптированную среду для посетителей с нарушениями зрения, включая изготовление тактильных копий экспонатов и разработку специальной навигационной системы.

Проект «Красота внутри. Краеведческие музеи России» будет реализован до конца 2027 года.

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