Эксперты Банка России рассказали о новой схеме мошенничества

В Сибирском ГУ Банка России рассказали, что мошенники часто прибегают к схемам с поддельными инвестиционными платформами. Они создают видимость обучения и организации торговли на бирже, рассказывая о том, как устроены торги, и демонстрируют красивые картинки, на которых якобы растёт прибыль. Однако на самом деле ничего не происходит, а деньги инвесторов сразу же переходят к мошенникам.

Иногда для вывода прибыли аферисты предлагают жертве использовать карты родственников или друзей.

Так, например, близкий человек рассказывает, что прошёл обучение инвестициям и теперь хочет вывести свою прибыль. Однако у него возникли технические сложности, и он не может сделать это самостоятельно. Чтобы решить проблему, ему требуется надёжный бенефициар, и он предлагает вам стать таким человеком. Для этого нужно лишь сообщить номер карты.

Как только эта информация будет получена. Жертве звонит «сотрудник» брокерской компании. Он объясняет, что для проведения операции необходимо проверить все счета на предмет ареста. Для этого нужно просто отправить им снимок экрана с открытым банковским приложением.

После проверки злоумышленники рассказывают, что для вывода прибыли необходимо синхронизировать счета. Для этой операции они используют придуманный ими термин «зеркальный платёж». Он означает, что на счёте должна быть такая же сумма, которую заработал родственник. После синхронизации деньги вернутся на карту в двойном размере.

Если у жертвы нет необходимой суммы, то ей предлагают оформить кредит. После внесения денег нарушители закона исчезают, как и сотрудник «брокерской компании». В результате пострадавшими остаются и тот, кто видел «прибыль» только на экране, и тот, кто хотел помочь ему её получить. Это может привести к испорченным отношениям.

— Для большей правдоподобности аферисты используют профессиональные термины — бенефициар, синхронизация, зеркальный платеж и т.д. Это позволяет им убедить жертву в своей компетентности и вызвать доверие, — рассказала Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Ранее редакция сообщала о том, что юристы помогли вернуть деньги жертвам мошенников из Новосибирска. Аферисты продолжают «обкатывать» на доверчивых людях новые схемы.