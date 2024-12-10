Пара дерзких воров устроила бесплатный шопинг на Первомайке в Новосибирске

Предпринимателей Первомайского района предупреждают о возможных кражах, которые могут совершить покупатели. В торговом центре на улице Одоевского два молодых человека неславянской внешности обманули продавщицу и вынесли товаров на сумму 40 тысяч рублей.

— 7 декабря в магазин пришли двое мужчин, долго примеряли одежду, а понравившиеся товары отдавали кассиру. Девушка вежливо консультировала парней, подсчитывая покупки, — говорится в сообщении паблика «КСМ, Берёзовое и Сокольники»

Когда шопинг был закончен, мужчины уверили, что перевели деньги на реквизиты, и поспешили уйти. Однако, как можно догадаться, средства до сих пор идут до адресата.

В комментария многие местные жители рассказали, что парочку хорошо знают на Первомайке. Они постоянно «трутся у торговых точек».

Ранее редакция сообщала о том, что неуловимый вор встал на колени после кражи в Новосибирске. Он поклялся перед Богом завязать с воровством.