Туристический налог ввели в шести муниципальных образованиях Новосибирской области

Сразу шесть муниципальных образований региона решили с начала следующего года ввести на своих территориях туристический налог. Об этом представители территорий сообщили на тематической площадке Новосибирского предпринимательского форума.

Напомним, в октябре горсовет принял решение о введении туристического налога в Новосибирске. Следом такое же решение приняли в Бердске, Оби, селах Зюзя Барабинского района и Легостаево Искитимского района, а также в Землянозаимском сельсовете Чановского района.

— Плательщиками этого налога являются организации и физлица, предоставляющие места для временного проживания, находящиеся у них в собственности. При этом сами средства размещения должны быть включены в специальный реестр. Пока такого реестра нет, он разрабатывается, — цитирует BFM-Новосибирск начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Новосибирской области Степана Жигулина.

Базой по туристическому налогу станет стоимость услуг по предоставлению мест для временного проживания без НДС и самого туристического налога. Ставка налога на первое время установится минимальная и составит 1%. Ежегодно она будет повышаться на 1%, и к 2029 году достигнет 5%. Выплата начисляется за тот налоговый период, которым осуществляется полный расчет с туристом за временное проживание. Итоговая стоимость будет зависеть от налоговой ставки, действующей в этот налоговый период, вне зависимости от даты. Налог будут оплачивать по итогам квартала, не позднее 28 числа первого месяца следующего за ним. Первый срок уплаты — 28 апреля 2025 года.

Представители туриндустрии уже неоднократно подчеркивали, что для малого бизнеса туристический налог станет обременительным настолько, что может привести как к закрытию хостелов, так и к уходу их в серую зону. Еще одной проблемой называют администрирование налога.

— Администрирование налога будет сопоставима с суммой самого налога, — говорит владелец холдинга TS Group, вице –президент Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири Александр Бойко.

По его словам, для решения административных вопросов понадобится дополнительная штатная единица — сотрудник, который будет заниматься исключительно выяснением у будущих постояльцев наличия льгот и оформлением документов, необходимых для подачи в налоговую.

Подсчитано, что туристический налог только в Новосибирске пополнит бюджет почти на 200 млн. рублей за один год. При этом Александр Бойко считает, что 60-65 млн. рублей – это максимум. По его мнению, эти деньги стоит тратить на продвижение города.

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