Юристы помогли вернуть деньги жертвам мошенников из Новосибирска

В погоне за наживой мошенники не жалеют никого: ни детей, ни пенсионеров. И, к сожалению, по-прежнему некоторые новосибирцы теряют свои сбережения по давно отработанным мошенническим схемам.

Так, за 2024 год за бесплатной помощью в Центр защиты прав граждан регионального отделения «Справедливой России» обратились 720 новосибирцев. Большинство клиентов правозащитной организации — это люди, лишившиеся денежных средств обманным путем. Юристы помогли жертвам мошенников вернуть около 2,5 миллионов рублей.

Руководитель новосибирского Центра Алексей Надёжкин рассказал о самых распространенных схемах обмана.

— Пенсионерку из Бердска по телефону пригласили на бесплатный мастер-класс по кулинарии, — приводит в пример недавний случай Надёжкин. — Кулинарное шоу в банкетном зале, куда пригласили порядка 10 пенсионеров, захватило зрителей. Несколько блюд им подали на дегустацию, а затем стали разыгрывать подарки. Позднее выяснилось, что для получения подарков нужно купить кухонный комбайн. Причём, в кредит и по завышенной цене.

Одна из участниц мастер-класса пошла на поводу у организаторов — оформила кредит и приобрела ненужную ей технику. Только дома женщина поняла, что ее попросту обманули. Тогда она и обратилась за бесплатной помощью к юристам. Специалисты помогли пенсионерке составить досудебную претензию к продавцу и направить документ в Роспотребнадзор и прокуратуру.

— После этого продавец вышел на связь с пенсионеркой на связь, забрал товар, расторг кредитный договор и вернул на её счёт 229 000 рублей, — подытожил собеседник.

Вспомнил директор Центра и еще один случай, «главным героем» которого стал недобросовестный продавец несуществующего товара.

— Житель Новосибирска стал жертвой мошенника с онлайн-площадки, – продолжил Надёжкин. — Он подбирал наушники в подарок жене и не смог устоять перед выгодным предложением. Подарок обошелся всего в 8 000 рублей вместо 20 тысяч. Но дома коробка с подарком оказалась пустой.

К счастью, продавец еще не успел поднатореть на мошенническом поприще и опрометчиво указал в профиле свои настоящие имя и фамилию. Благодаря этому юристам Центра удалось найти его место работы и контакты.

— Между перспективой внимания правоохранителей и возвратом денег мошенник выбрал возврат, — завершил историю глава Центра.

Добавим, в 2024-м году Центр защиты прав граждан «Справедливой России» отмечает 10-летний юбилей. За это время его юристы приняли по всей стране более 2 177 000 обращений, одержали 526 200 юридических побед и помогли вернуть или сохранить гражданам 73 миллиарда 931 миллион рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, как мошенники изощряются, обманывая жертв в соцсетях и мессенджерах.