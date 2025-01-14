Эксперты назвали ключевые тренды на рынке труда в 2025 году

В рамках флешмоба #ТрендыВНайме лидеры рынка — HR-эксперты и топ-менеджеры крупнейших российских компаний — оценили, как будет развиваться рынок найма в ближайшем будущем.

Топ-5 главных трендов в найме в 2025 году, выделили аналитики hh.ru:

Навыки важнее диплома. Работодатели оценивают кандидатов по реальному опыту и кейсам, обращают внимание на развитые софт-скиллы. Большую роль играет адаптивность, креативность и умение находить общий язык с коллегами.

Искусственный интеллект. На рынке растет спрос на ИИ-экспертов, промпт-инженеров и специалистов по машинному обучению. Для работодателя важно, чтобы кандидат умел эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи. Кроме того, нейросети автоматизируют рекрутинг, что ускоряет процесс найма, экономит время и деньги компаний.

Человекоцентричность. Работодатели целенаправленно изучают, что важно для сотрудников и кандидатов, включая, психологический комфорт и атмосферу в коллективе.

На рынке время кандидатов, поэтому работодатель выстраивает прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат, гибкие условия труда.

Гибкость как суперсила. На рынке высоко ценятся адаптивность, гибкость кандидатов, их способность оперативно перестраиваться и менять стратегии в зависимости от контекста. В приоритете у работодателей кросс-функциональные специалисты, которые готовы действовать проактивно даже в нестандартных ситуациях.

Развитие сотрудников. Компании заинтересованы вкладываться в развитие сотрудников, продвигать их по карьерной лестнице, искать молодые таланты, а также готовить их с помощью программ корпоративного обучения. Такие инвестиции позволяют снизить текучесть кадров и усилить команду. Соискателям в такой ситуации нужно постоянно себя прокачивать.

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