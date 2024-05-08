Качество уборки улиц проинспектировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил, как убирают улицы города. Он провёл инспекцию вместе с главой Октябрьского района Александром Колмаковым. Они осмотрели несколько улиц, например, Восход, Бориса Богаткова, Никитина.

У мэра возникло много замечаний.

— Грязь и смёт у бордюров, несанкционированные свалки, мешки с мусором после субботника. Хотелось самому взять лопату, — говорится в сообщении Кудрявцева в Телеграм.

Мэр считает, что после проверки районная администрация усилит работу по уборке города.

Ранее редакция сообщала о том, что штат дорожных рабочих будет увеличен в Новосибирске.