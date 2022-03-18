В магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы

О том, что россияне скупают презервативы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group.

По подсчетам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 миллиона рублей — в денежном. Значительный рост продаж презервативов в последние две недели почти на 26% по сравнению с предыдущими неделями изданию подтвердили в сети аптек «36,6».

О возросших продажах презервативов в денежном выражении на 11,4% свидетельствуют и результаты аудита продовольственной розницы исследовательской компании NielsenIQ за первую неделю марта. Об увеличении продаж презервативов на 30% изданию сообщил менеджер в одном из крупнейших российских продовольственных ретейлеров.

Гендиректор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров в беседе с РБК объяснил увеличение спроса на презервативы с тревожными ожиданиями потребителей о росте стоимости импортной продукции.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров взлетели более чем вдвое.