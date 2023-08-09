Эксперты прогнозируют резкий скачок цен на суши и роллы

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов в беседе с РИА Новости сообщил, что падение курса рубля может привести к росту цен на суши и роллы в стране — минимум на 25%, в том числе потому, что практически все ингредиенты импортные.

Однако, по словам генерального управляющего TanukiFamily Аллы Бондаренко, напротив, в настоящее время подавляющее большинство ингредиентов блюд в ресторанах компании — отечественного производства.

По сведениям Московской биржи, рубль начал ощутимо падать примерно с середины июня и по состоянию на 17.34 (мск) доллар торгуется по 97,21 рубля, юань — по 13,42 рубля, евро — по 106,47 рубля.

Ранее редакция сообщала, что крупный производитель мяса заговорил о новом повышении цен на индейку.