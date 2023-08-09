Колледжи Новосибирска почти исчерпали резервы по приему студентов

— В этом году на бюджетной основе в учреждения среднего специального образования (СПО) региона планируется принять 9,5 тысячи студентов. На сегодняшний день поданы более 25 тысяч заявлений — на 20% больше, чем в 2022 году, причем 7,5 тысячи — подлинники, то есть ребята осознанно поступают в СПО, — сообщил на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Коммерческий набор составляет 3130 человек.

Исполнение контрольных цифр по бюджетному набору практически по всем специальностям уже составляет 100%, за исключением аграрных колледжей, где студентов добирают после осеннего периода сдачи ОГЭ.

— Тренд связан с тем, что на рынке растет количество электромобилей, и это формирует запрос на подготовку специалистов, владеющих соответствующими компетенциями. Мы перерабатываем программы, вносим в них корректировки и второй год видим рост спроса по данному направлению, — пояснила она.

Большое внимание абитуриенты сегодня уделяют техническим специальностям. Директор Новосибирского автотранспортного колледжа Ирина Круглова сообщила, что конкурс на специальность по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей составляет 8 заявлений на место. Вырос конкурс на специалистов по эксплуатации электронного транспортного оборудования.

Прием заявлений в колледж продолжается. На сегодня поданы 1045 заявлений, на аналогичный период 2022 года — 985. Всего СПО в этом году набирает 375 человек, из них 200 — за счет бюджета.

В Новосибирском архитектурно-строительном колледже на бюджетную специальность «Архитектура» конкурс составляет 5 человек на место, на строительную — 3-4 человека. По коммерческому набору также есть конкурс. По словам директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскина, много поступает студентов после 11 класса с высокими баллами.

В целом по городу самый большой конкурс по направлению «Дизайн» — 14 заявлений, «Коммерция» — 12, «Информационные системы» — 11, «Переработка нефти и газа» —10, «Системное администрирование» — 10, «Биохимическое производство» — 7.

— Это связано не только с повышением конкурентоспособности СПО, но и ростом количества учеников 9 классов. Уже 8 лет мы ежегодно добавляем по 300 мест, но сейчас резервы исчерпаны, — констатировал министр. — Губернатор поддержал нашу идею об увеличении площадей колледжей. Мы нашли несколько помещений, которые будем ремонтировать, восстанавливать их образовательный потенциал, чтобы увеличивать набор студентов в СПО.

При этом Сергей Федорчук отметил, что регион достиг пределов развития СПО на существующей базе, так как многие колледжи вышли на 100%-ю загрузку и работают в две смены.

О каких колледжах и новых объектах идет речь, Сергей Федорчук комментировать отказался, отметив, что все будет зависеть от возможностей бюджета по финансированию этой работы. Он обещал опубликовать эту информацию к концу 2023 года, когда будет понятно, сколько средств на эти цели будут заложены в бюджете 2024 года.

Кстати, по данным областного Минобра, сегодня трудоустраиваются 70% выпускников новосибирских колледжей. Каждое учреждение СПО работает с профильными работодателями, с помощью которых происходит обновление материальной базы и корректировка учебных программ, адаптированных под нужды рынка. Кроме того, с учетом роста проходного балла, совершенствуются программы обучения

Ранее редакция сообщала, что в лицее Новосибирска ввели третью смену.