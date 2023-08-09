Прохожие нашли на улице в Новосибирске напуганного двухлетнего мальчика в панамке

В социальных сетях Новосибирска появилась информация о необычной находке. Подростки встретили на улице растерянного малыша, который был напуган и плакал. Дети выяснили, что ребенок потерялся и не может найти свой дом. Волонтеры отряда «Здраво» вызвали полицию. Пока правоохранители добирались до места ребята своими силами пытались расшифровать малопонятную речь двухлетки. Малыш не мог объяснить, где он живет и как оказался на улице. Ребята пошли с потеряшкой подворам, опрашивая по пути прохожих.

— Ребёнка узнали соседи и показали, где живёт его семья. Оказалось, что в семье воспитывается трое детей. Младший был под присмотром старшего, который не сообщил об его уходе маме, — пишет «Царьград Новосибирск».

В МВД по Новосибирской области рассказали, что провели с родителями ребенка профилактическую беседу.