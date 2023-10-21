Кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска выдвинули еще две партии

На заседании Координационного совета Новосибирского регионального отделения ЛДПР были определены кандидаты от партии на участие в довыборах, которые пройдут в регионе в декабре 2023 года. ЛДПР решила принять участие в четырех кампаниях: довыборах в горсовет Новосибирска, Бердска, Совета депутатов р.п. Сузун и райсовета Венгеровского района.

На вакантные мандаты в горсовете Новосибирска партия решила заявить заместителя координатора НРО Евгения Кобзева и помощника координатора по работе с молодежью Владислава Рыжова. В довыборах в Бердске примет участие партию представит Алексей Всемирнов, в Сузуне — Надежда Боброва и Юлия Рогоцкая, а в Венгеровский Совет депутатов будет баллотироваться Максим Жданов.

На координационном совете отделения кандидатуры были поддержаны единогласно.

Реготделение партии «Новые люди» также выдвинуло кандидатов на довыборы в городской совет Новосибирска. На округе №40 педагога Елену Браун, на округе №49 — помощника депутата Заксобрания, предпринимателя Руслана Дудина.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49 пройдут 15-17 декабря. Места на округах №40 и 49 стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* (*в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) были лишены депутатских полномочий. Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. На округе №40 (29195 избирателей) кандидатам необходимо собрать от 146 до 160 подписей, на округе №49 (22404 избирателя) от 113 до 124.

Ранее редакция сообщала о том, что на довыборы в Горсовет Новосибирска уже выдвинулось 12 кандидатов.