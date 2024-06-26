На неработающие кондиционеры в новых троллейбусах жалуются жители Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались на неработающие кондиционеры в недавно купленных троллейбусах.

— На улице жарища, в транспорте душегубка, люди в обморок от духоты падают, — отмечает автор поста в паблике АСТ-54.

По заявлению автора, ни в одном из новых троллейбусов не работает кондиционер. И как в насмешку над изнемогающими людьми на каждом окне висит предупреждение о том, что нельзя открывать окна, если кондиционер работает.

— Может, нашему руководству нужно подсказать, что кондиционеры как раз созданы, чтобы в такую жару их включать? — задается вопросом автор.

Проблема вызвала массовое обсуждение под постом.

— Им, похоже, запрещено их использовать. — В троллейбусе номер 5 водитель ответил, что он просто не знает, как включается кондиционер. — Кондиционер ест горючку, невыгодно водителю.

Ранее редакция сообщала о том, когда спадет аномальная жара в Новосибирске.