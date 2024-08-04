Воробей подружился с домашним псом Люком в Новосибирске

У новосибирского фотографа Андрея Полякова появился новый подопечный. Раньше у сибиряка два года в обычной городской квартире жил воробей Сеня, которого он подобрал на улице. В апреле 2024 года Сеня внезапно умер. Андрей долго горевал по своему пернатому товарищу, но уже в начале лета судьба подкинула Полякову очередной сюрприз в виде крошечного воробышка.
История с приручением птиц снова продолжается. Новоиспеченный член семьи получил имя и стал Саней.
― Мне кажется, что Саня ― самка домового воробья. Характер спокойный очень, Сеня был бунтарь, а Саня другая совсем. Как люди, тоже разные, ― говорит Поляков.
Пернатая любит спать в ладошках своего хозяина, дарит много поводов и идей для фото и видео.
Саня уже успела подружится с хозяйским псом Люком. Он очень терпеливо относится к проделкам воробья и не спешит пересчитать его перышки. Особенно Саня любит зарываться в густую и теплую шерсть своего огромного друга. А еще обожает дразнить Люка, когда тот собирается отдохнуть. Воробей скачет вокруг и не дает собаке расслабиться.
Андрей Поляков с удовольствием делится историями своих питомцев в социальных сетях. Видео с воробышком набирают больше всего просмотров и лайков.
Источник фото и видео: страница в ВКонтакте Андре Полякова/автор — Андрей Поляков.
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