Средний чек самозанятых в Новосибирске — 1233 рубля

С начала 2020 года за время участия Новосибирской области в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» самозанятые зарегистрировали в регионе доходы на 19,5 млрд рублей. Сумма уплаченного ими налога составила более 700 млн рублей, приводит статистику УФНС Новосибирской области.

Ежедневно с начала 2022 года самозанятые в регионе зарабатывают 41,5 млн рублей, средний размер чека составляет 1 233 рубля. В 2022 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма дохода выросла более чем в 2 раза с 1,1 млрд рублей до 2,4 млрд рублей.

Ранее глава УФНС Новосибирской области Алексей Легостаев сообщал, что на начало 2022 года в Новосибирской области были зарегистрированы свыше 80 тысяч самозанятых граждан. При этом всего 4 тысячи их них являются ИП. Для остальных самозанятость — основной доходный источник. 60% предпринимателей пишут в видах деятельности «Прочие виды».

Большая часть самозанятых ведут свой бизнес через приложение «Мой налог». УФНС России по Новосибирской области информирует, что вести свое дело и быть самозанятым можно также при помощи партнеров.

Сейчас к платформе ФНС России подключены 83 партнера, среди которых крупнейшие банки и электронные площадки. Это позволяет налогоплательщикам работать, используя привычные для них инструменты и знакомые приложения. Более 36% доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения «Мой налог».