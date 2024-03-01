Эксперты ВТБ: Общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн

В 2023 году грузопоток по Северному морскому пути составил 36 млн тонн, в 2024 — ожидается, что он вырастет до 80 млн тонн.

По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Валерия Лукьяненко, развитие Арктики и Северного морского пути – один из приоритетов госполитики нашей страны. Северный морской путь ведет к природным ресурсам Арктики и Сибири, где на сегодняшний день осваивается более 8% мировых объемов нефти и 20% — природного газа.

— Территории, который простираются вдоль транспортного коридора, в ближайшие 10 лет будут активно развиваться, и новые отечественные предприятия, образующиеся вдоль него, принесут в бюджет страны более 20 трлн рублей до 2035 года, — заявил Валерий Лукьяненко в рамках Стратегической недели.

В случае оптимизации затрат на ледовою проводку РФ в перспективе может рассчитывать на более чем один трлн рублей сборов за транзит по СМП к 2030 году.

Поддержка экономического развития РФ – одно из ключевых направлений Стратегии ВТБ на 2024-2026 годы, включая крупные проекты в области развития транспортной инфраструктуры, которые дают мультипликативный эффект для экономики.

— В настоящее время банк активно финансирует работы по модернизации и созданию нового ледокольного флота для развития Северного морского пути, включая строительство новых атомных ледоколов и портового флота, — отметил зампрезидента-председателя правления банка ВТБ.

Летом прошлого года банк ВТБ и ФГУП «Атомфлот» подписали кредитное соглашение о предоставлении банковского финансирования на цели строительства третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.