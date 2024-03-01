НЗХК продемонстрировал карьерные возможности студентам НИЯУ «МИФИ» из Северска

Студенты-химики 3-4 курсов Северского технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» приняли участие в техническом туре на Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливного дивизиона Росатома) в рамках проекта развития потенциала будущих и действующих работников НЗХК «Миссия: Таланты».

В информационно-выставочном центре участникам техтура рассказали об истории развития НЗХК, о продукции завода и сферах ее применения.

На промышленной площадке студентам в цехе по производству тепловыделяющих сборок для энергетических реакторов показали цепочку фабрикации ядерного топлива для атомных электростанций – от топливной таблетки до комплектных ТВС. В цехе по производству лития и его соединений студенты-химики пробыли дольше, подробно расспрашивая про технологические процессы.

«У некоторых будущих коллег научные проекты связаны с литием, поэтому спрашивали обо всём. Такие техтуры интересны и нам, и студентам. Они могут посмотреть, иногда пощупать реальное производство, оценить место своей будущей практики, а возможно и работы. Мы со своей стороны смотрим уровень подготовки», — отметил начальник цеха по производству литиевой продукции Ринат Рахматуллин.

Визиты студентов профильных вузов на производственные предприятия играют ключевую роль в образовательном процессе. Они начинают лучше понимать специфику будущей профессии и получают практический опыт, подкрепляющий теоретическую базу знаний.