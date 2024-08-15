Эксперты выявили схемы работы «патентных троллей»

ВТБ и компании по защите интеллектуальных прав «Онлайн Патент» удалось выявить самые распространенные схемы мошенничества, по которым у предпринимателей вымогают деньги за использование чужого товарного знака. Всего специалисты выделили три таких схемы: с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний. Цена решения вопроса во «внесудебном порядке» для предпринимателей в среднем составляет 500 тыс. рублей.

Первый вид патентного мошенничества — Тролль «местного значения»

Согласно схеме, мошенники работают с вывесками кафе, салонов красоты или магазинов. Они используют данные о компаниях из геосервисов, регистрируют на названия компаний товарные знаки, после чего предъявляют претензии к владельцам проектов.

Другая схема мошенничества — Тролль «лицензионный», она связана с лицензионной деятельностью компаний. В рамках данной схемы, мошенники работают со списками организаций, обладающих лицензиями на определенную деятельность. На названия компаний из таких списков регистрируются товарные знаки, затем владельцам бизнесов предъявляются претензии.

Третья распространенная схема мошенничества — Тролль «доменный», которая касается доменных имен успешных сайтов, работающих без регистрации товарного знака. По ней злоумышленники ищут интернет-магазины с успешными продажами. На их названия мошенники самостоятельно регистрируют товарные знаки, а затем предъявляют претензии к владельцам ресурсов. Стоимость решения вопроса зависит от коммерческой успешности интернет-магазина. Однако в большинстве случаев минимальная озвучиваемая сумма начинается с 500 тыс. рублей.

Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ рассказал, что товарный знак регистрируют только 60% предпринимателей. При этом 50% владельцев среднего и малого бизнеса не знают о рисках, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков или считают, что проблемы могут возникнуть только у крупных компаний, чем активно пользуются мошенники.

— Чтобы обезопасить себя от «патентных троллей» рекомендуем бизнесу обязательно регистрировать официальное название компании или продукта. В этом году мы отмечаем значительный рост интереса предпринимателей к таким вопросам – в первом полугодии число заявок от клиентов СМБ на сервис для бизнеса по регистрации товарного знака выросло в 12 раз к аналогичному периоду 2023 года, — отметил Спартак Солонин.

Преимущественно предприниматели сами выбирают название для своего бизнеса, стараясь сделать его оригинальным, чаще всего на английском языке, чуть реже – на русском, а каждый двадцатый использует для этого другой иностранный язык.

Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент» сообщила, что регистрация товарного знака своего рода гарантия того, что никто не сможет присвоить его, включая конкурентов и патентных троллей. Поэтому если запускать бизнес и рассчитывать на его рост, то регистрировать товарный знак однозначно нужно.