Как избавиться от лишних овощей и фруктов рассказали в зоопарке Новосибирска

В Новосибирском зоопарке стартовала акция «Добрый урожай». Её инициаторами стали сами жители Новосибирска и сельских районов области.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, горожане начали привозить выращенные на своих участках овощи и фрукты.

Акция «Добрый урожай — 2024» продлится до конца сентября. В зоопарке напомнили, что принимаются только свежие плоды. Овощи прошлого урожая животным давать нельзя.

У центрального входа в зоопарк уже стоят специальные деревянные ящики для доставки урожая на кухню зоопарка, а затем к вольерам животных.

Впервые зоопарк провёл акцию «Добрый урожай» в 2012 году.

Ранее редакция сообщала о том, что орангутан Бату отметил свое 25-летие в зоопарке Новосибирска.