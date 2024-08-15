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В Новосибирске назвали застройщиков-лидеров по продажам квартир в новостройках в июле

  • 15/08/2024, 11:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске назвали застройщиков-лидеров по продажам квартир в новостройках в июле
Топ-5 компаний продали 42% квартир.

В июле в Новосибирской агломерации по ДДУ было реализовано 950 квартир и апартаментов в новостройках. Это на 67.1% меньше, чем в июне, и на 53,6% меньше, чем в июле 2023 года, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Топ-10 по количеству проданных квартир и апартаментов, по его словам, вошли: «Брусника», «Энергомонтаж», «ВИРА», «КПД ГАЗСТРОЙ», ГК СМСС, ГК «Расцветай» ГК «Первый Строительный Фонд», SG Development, ГК «СОЮЗ» и концерн «СИБИРЬ».

—  При этом на топ-5 компаний приходится 42% всех реализованных новостроек, на компании с 6 по 10 место — 22%, вторая десятка лидеров реализовала 16% всех квартир и апартаментов в июле, — комментирует Николаев. — Итого на топ-20 приходится 80% всех продаж по ДДУ в области.

В топ-5 лидеров по числу проданных квартир по итогам 7 месяцев изменений не произошло: «КПД ГАЗСТРОЙ», ГК «Расцветай», «Брусника», «ВИРА», ГК СМСС.

На 6 месте «Первый Строительный Фонд». «Энергомонтаж» переместился с 9 на 7 место, Топ-10 дополнили ГК «СОЮЗ», концерн «СИБИРЬ» и ГК СССР.

Напомним, Сергей Николаев предупреждал, что после отмены льготной ипотеки финансовой подушки застройщикам Новосибирска хватит на 6-9 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что количество и объем выданной в Новосибирске ипотеки упали за месяц почти в три раза.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска


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