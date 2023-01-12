Эксперты объяснили рост цены на оптовом рынке электроэнергии в декабре

В декабре 2022 года цены на оптовом рынке электроэнергии в Сибири выросли на 8% по сравнению с ноябрем. Об этом заявил начальник управления дирекции СГК по работе на энергорынках Александр Резюков в материале, опубликованном на информационном сайте компании. Он подчеркнул, что мощным фактором роста стала случившаяся 1 декабря 2022 года индексация цен на газ — сразу на 8,5%.

Эксперт отметил, что за год цена электроэнергии в Сибири выросла на 26% за счет значительного сокращения выработки сибирских ГЭС (на 15% по году) и замещения её загрузкой тепловой генерации, в том числе в вынужденном конденсационном режиме.

Потребление электроэнергии в Сибири в течение года также выросло. Рост составил 3%. Одним из факторов послужило введение в строй первой очереди «Тайшетского алюминиевого завода» в Иркутской области, а алюминиевое производство является одним из наиболее энергоемких. Кроме того, с наступлением зимы потребление электроэнергии в Сибири выросло по естественным причинам — снижение температуры наружного воздуха.

Еще одной причиной роста потребления электроэнергии эксперт назвал активность майнеров, которые облюбовали Сибирь, как регион с самой низкой стоимостью электроэнергии.

Александр Резюков, уверен, что цена на электроэнергию в Сибири на ближайшие 2-3 месяца останется на высоком уровне — порядка 1200-1300 рублей за 1 МВт\ч.

— Никаких предпосылок для резкого снижения мы не видим. В Сибири определяющими останутся действующие факторы: низкая выработка ГЭС (как минимум до апрельского паводка) и стабильно высокое потребление. Конечно, нельзя полностью исключить какой-то форс-мажор, например, резкое потепление в Сибири в январе или феврале. Но начавшаяся вторая декада января 2023 года на это совсем не намекает — установились морозы под -30 градусов. Нужно признать: в год мы вошли с высокой ценой, и этот тренд сохранится еще несколько месяцев, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала, что с 1 декабря электроэнергия для городского населения в Новосибирске подорожала до 3,36 рублей с НДС (+9%).