«Экспобанк» Игоря Кима закрыл сделку по покупке актива у британского HSBC

АО «Экспобанк» закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» у HSBC Europe B.V., сообщила пресс-служба кредитной организации. Сделка одобрена президентом РФ. В России «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» работает с 1996 года, специализируется на кредитовании корпоративных клиентов.

Как пояснили в пресс-службе, «дочка» HSBC продолжит работу в России под другим именем. Каким — не уточняется.

HSBC и Экспобанк заключили соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в 2022 году, в 2023 году сделка получила одобрение правительственной комиссии. Как отмечает Frank Media, с 2022 года Экспобанк и связанные с его владельцем Игорем Кимом структуры участвовали во многих сделках M&A в России, связанных с покупкой бизнеса иностранных компаний, которые приняли решение уйти из России.

Экспобанк входит в топ-40 крупнейших банков России. Сконцентрирован на развитии корпоративного бизнеса и сегмента автокредитования.

Группа HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. В апреле 2022 HSBC объявил, что его дочерний банк не будет обслуживать новых клиентов в стране, а также планирует сократить свое присутствие в России.

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