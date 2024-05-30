Котенка манула назвали Анечкой в Новосибирском зоопарке

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подержала на руках маленьких манулят в Новосибирском зоопарке.

Терешкова была рада, когда одну из маленьких девочек назвали «Анечкой». Также она поделилась фотографией, где держит на руках котёнка манула вместе с директором зоопарка Андреем Шило.

— Сегодня это, так же как и 10 лет назад, лучший зоопарк страны и один из лучших зоопарков мира!, — отметила Терешкова в Телеграм.

Напомним, что в апреле 2024 года в Новосибирском зоопарке у двух самок манула родилось 12 котят.

Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова рассказала о своих планах после ухода из мэрии Новосибирска.