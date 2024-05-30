Котенка манула назвали Анечкой в Новосибирском зоопарке

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подержала на руках маленьких манулят в Новосибирском зоопарке.
Терешкова была рада, когда одну из маленьких девочек назвали «Анечкой». Также она поделилась фотографией, где держит на руках котёнка манула вместе с директором зоопарка Андреем Шило.
— Сегодня это, так же как и 10 лет назад, лучший зоопарк страны и один из лучших зоопарков мира!, — отметила Терешкова в Телеграм.
Напомним, что в апреле 2024 года в Новосибирском зоопарке у двух самок манула родилось 12 котят.
Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова рассказала о своих планах после ухода из мэрии Новосибирска.
Источник фото: Телеграм-канал Анны Терешкова.
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