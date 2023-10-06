Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин в кулуарах форума «Инпарк-2023» напомнил Infopro54 о том, что федеральное правительство уже несколько лет требует от регионов сформировать кооперационные цепочки на территории, чтобы понять, в какие ниши можно приглашать бизнес.

Главное — желание

— Михаил Александрович, какие сложности возникают в регионах при формировании новых видов промышленной инфраструктуры?

— Процедура формирования таких площадок стандартная.

Все начинается с цели создания инфраструктурной площадки. Она может быть узкоотраслевой либо смешанной.

Нужно определиться, какой тип парка создаем. Если это крупные производства, где нужен земельный участок и коммуникации, то необходимо создавать индустриальный парк. Если речь идет о размещении бизнесов, которым для реализации проектов нужно предоставить подготовленные помещения и технологическую инфраструктуру, то это промышленные технопарки. В зависимости от направленности определяется подвид парка — индустриальный парк или промышленный технопарк в классическом понимании, технопарк в сфере высоких технологий, агропромышленный парк, агробиотехнопарк, экопромышленный парк, экотехнопарк, промышленный технопарк в сфере электронной промышленности.

Нужно определиться с местом. Оно должно быть выгодно с точки зрения транспортной логистики: удобный подъезд для резидентов, для их сотрудников, там должны быть коммуникации, транспортная инфраструктура.

Немаловажна вовлеченность и заинтересованность в реализации проектов со стороны региональных властей и Минпромторга России, так как именно они, каждый на своем уровне, принимают решение о предоставлении таким объектам мер государственной поддержки.

Промышленные кластеры набирают популярность

— На форуме «Инпарк-2023» вы говорили о необходимости создания промышленных кластеров как нового этапа развития промышленного потенциала территорий…

— Промышленные кластеры сегодня создаются во многих субъектах РФ. Такие решения принимают как региональные министерства, осуществляющие функции в сфере промышленной политики субъектов Российской Федерации, так и промышленные предприятия региона, заинтересованные в формализации цепочек и применения мер государственной поддержки для увеличения конкурентоспособности своей продукции. С точки зрения администрирования промышленных кластеров 2023 год стал переломным, поскольку в постановлении правительства РФ №779 появилась возможность региональным Фондам развития промышленности выполнять функции специализированной организации — администратора промышленного кластера.

— Что входит в задачи этого администратора?

— Они очень четкие и понятные: нужно описать сложившиеся кооперационные цепочки производственных предприятийкак внутри региона, так и на межрегиональном уровне с выявлением всех поставщиков и потребителей.

После анализа выявленных цепочек мы увидим проблемы на переделах и выявим перспективные импортозамещающие проекты, которые мы называем инвестиционными нишами. Важно отметить, что одной из приоритетных задач реализации стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года, которая вышла в этом месяце, является выявление таких инвестиционных ниш и наращивание добавленной стоимости за счет развития внутри- и межрегиональной кооперации. Еще одним важным ориентиром стратегии стало достижение технологического суверенитета, в том числе за счет реализации проектов по производству импортозамещающей продукции. Лучший инструмент реализации задуманного — промышленные кластеры.

По итогам работы над созданием промышленного кластера на руках у главы региона будет не просто формализованная кооперационная производственная цепочка, а еще он получит ценнейшую информацию по инвестиционным предложениям, которые позволят привлечь дополнительные инвестиции в регион на производство критически важной для промышленности продукции. В идеальной модели такие инвестиционные проекты должны размещаться на инфраструктурно подготовленные площадки, где компания сможет разместить свое производство с минимальными временными и капитальными издержками. Для бизнеса это большой плюс — за него уже решены вопросы подготовки земельных участков, подключения коммуникаций, строительства дорог и зданий для размещения производств. Одним словом, система промышленных кластеров очень эффективно отвечает на вопрос, где взять инвестпроекты, а индустриальные парки и промышленные технопарки отвечают на вопрос, где их разместить с наименьшими издержками.

— В каких регионах Сибири уже есть промышленные кластеры?

— К сожалению, в Новосибирской области по непонятным мне причинам промышленных кластеров до сих пор нет. Думаю, это упущение, и регион должен в кратчайшие сроки озаботиться этим вопросом. Наличие промышленных кластеров на территории оценивается в числе прочих индикаторов при формировании рейтингов субъектов федерации РФ, то есть свидетельствует об их конкурентоспособности, в том числе в глазах инвесторов.

Во многих субъектах РФ курирующие промышленность вице-премьеры и министры промышленности озадачены проблемой создания промышленных кластеров. Для сравнения: в Республике Башкортостан сейчас действуют 6 промышленных кластеров, и они планируют создать еще столько же путем вхождения в межрегиональные промышленные цепочки и создание новых.

В Сибири промышленные кластеры сейчас формируют в Омской, Кемеровской и Иркутской областях. Действующие промышленные кластеры есть и на территории Алтайского края.

Отдельно хочется выделить Омскую область — в регион пришла новая команда, которая глубоко погружена в тематику региональной промышленной политики, и одной из основных задач для них сегодня является выявление и выстраивание всех кооперационных связей, которые существуют в Омской области как на региональном, так и межрегиональном уровне. После получения этих данных команда будет иметь моральное и юридическое основание обратиться к бизнесу для получения ими мер государственной поддержки. В рамках изучения кооперационных цепочек в Омской области экспертами ассоциации выявлены инвестиционные ниши, которые вызывают заинтересованность у инвесторов. Для бизнеса это гарантированный спрос на импортозамещающую продукцию, для региона — возможность привлечь инвестиции на освоение критически важной продукции.

— Можете дать оценку со стороны: на основе каких проектов может быть создан промышленный кластер в Новосибирской области?

— В случае заинтересованности региона, эксперты ассоциации проводят детальный анализ сильных сторон субъекта, изучают региональную стратегию развития, определяют перечень якорных предприятий, опираясь на них, выстраивает кооперационные цепочки. По результатам анализа полученных данных мы предлагаем региону совместно с бизнесом описать их деятельность под требования постановления Правительства №779 и войти в федеральный реестр Минпромторга России. На сегодняшний день такого запроса со стороны Новосибирской области нет, и мы не можем дать ответ, какие промышленные кластеры могут быть созданы в регионе.

Межрегиональный кластер расширяет возможности

— Что из себя представляют межрегиональные кластеры?

— Межрегиональный промышленный кластер — это объединение предприятий, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации. В такой кластер на одной территории могут входить 5–10 предприятий, а на другой — 1, при этом все участники, вне зависимости от их места расположения, смогут претендовать на меры государственной поддержки. Таких промышленных кластеров становится все больше с каждым годом, появляется много запросов выйти за пределы региона с целью укрепления межрегионального взаимодействия.

Конкуренция за резидентов

— В Новосибирской области в последнее время появилась информация о создании нескольких новых парков. Судя по выступлениям федеральных спикеров, в России ежегодно появляются 20–30 парков. Когда насытится спрос? Хватает ли для всех резидентов?

— Если проанализировать все парки страны, то они загружены в среднем на 60%. Недозагрузка связана с разными причинами: это отсутствие достаточных коммунальных мощностей, дефицит инвестиционных проектов и так далее. Очень многое зависит от специфики региона. Если регион экономически развитый, есть трудовые ресурсы, то такие площадки будут заполнены. Если субъект находится на низком уровне социально-экономического развития, у него проблемы с бюджетом, кадрами, то в парках много вакантных мест для резидентов. Но регионы их создают из благих намерений, чтобы сформировать место притяжения для новых проектов, и часто это получается реализовать успешно.

— Какова вероятность, что на эти площадки при нынешнем падении курса рубля будут приходить зарубежные инвесторы?

— Курс рубля действительно играет на руку иностранным инвесторам. Но зарубежный бизнес достаточно расчетлив и, в первую очередь, должен понимать экономическую целесообразность локализации производства в субъекте федерации России. Приходить в неподготовленную среду без понимания кооперационных связей — большой риск.

— То есть создание промышленных кластеров может стимулировать иностранцев к выходу в регион?

— Конечно, когда глава региона или его заместитель, ответственный за привлечение на территорию инвестиций, держат в голове перечень потенциальных инвестиционных проектов, реализация которых возможна в регионе, они по-другому выстраивают диалог с инвестором, понимают, что нужно предложить в рамках кооперационной цепочки и не только.