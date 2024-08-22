Из Сибири в 2024 году экспортировано более 3,4 тысяч тонн мяса и субродуктов

В первом полугодии 2024 года сибирские компании вывезли на экспорт более 3,4 тысяч тонн мяса и субпродуктов (свиные отруба, вырезки и жир, а также куриные тушки и их части). По весу это на 335 больше, чем годом ранее.

80% поставок пришлось на предприятия Томской области. Вывоз этой продукции из региона вырос в 1,5 раза. На втором месте – Новосибирская область: 15% от общего объема поставок. Новосибирские производители вывозили на экспорт субпродукты кур.

Как пояснили в таможне, самым крупным покупателем мяса и мясопродуктов сибирского производства является Монголия (57%), по сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 6%. На втором месте находится Китай – 34%, что в 1.5 раза больше, чем годом ранее.

С начала 2024 года сибирские компании также экспортировали грудинку в Гонконг и мясные субпродукты во Вьетнам.

Напомним, ранее представители Минсельхоза новосибирской области сообщали, что по итогам 2024 года регион планирует экспортировать продукции АПК на 485,5 млн долларов. В структуре поставок преобладают зерновые и масличные культуры, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. В десятку крупнейших импортеров продукции АПК региона входят: Китай, Казахстан, Турция, Киргизия, Монголия, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Вьетнам. На долю этих стран приходится более 90% от общего объема экспорта.

Кроме того. в 2023 году стало известно, что Кудряшовский мясокомбинат планирует на треть увеличить мощности для поставок в Китай. Минсельхоз региона также сообщал, что регион может начать экспортировать мясо утки.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по упаковке продукции для Китая построят в Новосибирской области.