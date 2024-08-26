Мэрия Новосибирска подпишет меморандум с проектировщиками метро из Минска

Мэрия Новосибирска и ОАО «Минскметропроект» города Минска Республики Беларусь в рамках форума «Технопром-2024» подпишут меморандума о взаимопонимании. Как поясняют в пресс-службе муниципалитета, подписание пройдет в рамках взаимодействия между мэрией города белорусской компанией для подготовки к возможной реализации совместных проектов. Речь идет о техническом консультировании и выполнении работ инженерно-технического проектирования объектов Новосибирского метрополитена, тоннелей различного назначения, других подземных и надземных зданий и сооружений, прочих инфраструктурных объектов на территории города Новосибирска.

Напомним, в мае на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсуждали возможность привлечения в Новосибирск проектировщиков и метростроителей из Минска.

В июле стало известно, что Китайская компания China Railway Tunnel Group (CRTG) заинтересовалась реализацией ряда новосибирских транспортно-инфраструктурных проектов, в том числе метро.

В августе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что в сентябре будет объявлен конкурс на проектирование одной из веток метрополитена. По его словам, стоимость проектирования станций линий метрополитена в Новосибирске составит 2,3 млрд руб. Проектную организацию планируется определить через конкурсные процедуры.

ОАО «Минскметропроект» основана в 1977 году, специализируется на комплексном проектировании метрополитенов, тоннелей различного назначения и других подземных сооружений. По проектам компании построен метрополитен в Минске (три линии с 33 станциями и двумя электродепо), пять станций (Алма-Атинская, Некрасовка, Лухмановская, Улица Дмитриевского и Косино) с перегонными тоннелями и три электродепо Московского метрополитена.

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